Советник главы «Роскосмоса» работал на одну из спецслужб НАТО, Великобритания ввела новые санкции по списку Магнитского, Дания дала разрешение на достройку «Северного потока-2»
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Советник главы «Роскосмоса» работал на одну из спецслужб НАТО, Великобритания ввела новые санкции по списку Магнитского, Дания дала разрешение на достройку «Северного потока-2»
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