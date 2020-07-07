Задержанный советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов обвиняется в госизмене, в июне суды рассмотрели рекордное количество дел о банкротствах, названы самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Задержанный советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов обвиняется в госизмене, в июне суды рассмотрели рекордное количество дел о банкротствах, названы самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»
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