Никакой радуги и однополых браков: почему в России так плохо относятся к сексуальным меньшинствам
Режиссер Юрий Грымов говорит с первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты по вопросам демографии и семьи Павлом Пожигайло, нужно ли запрещать в России театры как рассадники ЛГБТ-ценностей
Никакой радуги и однополых браков: почему в России так плохо относятся к сексуальным меньшинствам
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