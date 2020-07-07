2020-07-07T21:52:45+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Никакой радуги и однополых браков: почему в России так плохо относятся к сексуальным меньшинствам

Режиссер Юрий Грымов говорит с первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты по вопросам демографии и семьи Павлом Пожигайло, нужно ли запрещать в России театры как рассадники ЛГБТ-ценностей

Никакой радуги и однополых браков: почему в России так плохо относятся к сексуальным меньшинствам

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