Новое «дело Голунова»? Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, почему в последнее время на журналистов одно за другим заводят уголовные дела и спасет ли Россию альтернативное православие в лице бывшего схиигумена Сергия от наступления радикального ислама с юга
Новое «дело Голунова»? Журналиста Ивана Сафронова обвинили в госизмене
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.