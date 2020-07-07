2020-07-08T00:20:08+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Выплаченные государством 10 тысяч семьям с детьми россияне потратили на покупку дешевых смартфонов

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают особенности национальной бедности и перспективы перевода всех выборов в электронный формат

Выплаченные государством 10 тысяч семьям с детьми россияне потратили на покупку дешевых смартфонов

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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