Выплаченные государством 10 тысяч семьям с детьми россияне потратили на покупку дешевых смартфонов
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают особенности национальной бедности и перспективы перевода всех выборов в электронный формат
Выплаченные государством 10 тысяч семьям с детьми россияне потратили на покупку дешевых смартфонов
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