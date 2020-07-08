8 июля. Полтавская битва, запись Марком Бернесом песни «Журавли», смерть лидера Северной Кореи Ким Ир Сена
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
8 июля. Полтавская битва, запись Марком Бернесом песни «Журавли», смерть лидера Северной Кореи Ким Ир Сена
8 июля. В этот день в разные годы:
1709 год - Полтавская битва.
1969 год - Марк Бернес записывает с одного дубля песню «Журавли».
1994 год - умер лидер Северной Кореи Ким Ир Сен.
1972 год - Пол Маккартни со своей группой дает первый концерт
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