2020-07-08T00:02:41+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

8 июля. Полтавская битва, запись Марком Бернесом песни «Журавли», смерть лидера Северной Кореи Ким Ир Сена

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

8 июля. Полтавская битва, запись Марком Бернесом песни «Журавли», смерть лидера Северной Кореи Ким Ир Сена

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8 июля. В этот день в разные годы:

1709 год - Полтавская битва.

1969 год - Марк Бернес записывает с одного дубля песню «Журавли».

1994 год - умер лидер Северной Кореи Ким Ир Сен.

1972 год - Пол Маккартни со своей группой дает первый концерт

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