Мы попали в тарифный коридор. Подорожает ли ОСАГО? И чем могут обернуться для автомобилистов новые инициативы ОНФ?
Валентин Алфимов обсуждает вместе с редакторами портала Osipov.EXPERT Андреем и Олегом Осиповыми главные автомобильные темы
Мы попали в тарифный коридор. Подорожает ли ОСАГО? И чем могут обернуться для автомобилистов новые инициативы ОНФ?
Главные темы:
- Мы попали в тарифный коридор. Подорожает ли ОСАГО? И чем могут обернуться для автомобилистов новые инициативы ОНФ?
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Феррари Тестаросса - машина с "чрезмерной индивидуальностью"
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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