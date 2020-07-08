8 Июль 2020 2020-07-08T11:53:38+03:00

Мы попали в тарифный коридор. Подорожает ли ОСАГО? И чем могут обернуться для автомобилистов новые инициативы ОНФ? 00:00 00:00

Главные темы:

- Мы попали в тарифный коридор. Подорожает ли ОСАГО? И чем могут обернуться для автомобилистов новые инициативы ОНФ?

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Феррари Тестаросса - машина с "чрезмерной индивидуальностью"

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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