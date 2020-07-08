8 Июль 2020 2020-07-08T18:12:05+03:00

«За ним давно следили»: адвокат раскрыл некоторые подробности о задержании за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова 00:00 00:00

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