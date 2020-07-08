2020-07-08T18:12:05+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕНСергей МАРДАН

«За ним давно следили»: адвокат раскрыл некоторые подробности о задержании за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

В Москве задержали советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова.В Москве задержали советника генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина по информационной политике Ивана Сафронова.Фото: REUTERS

Валентин Алфимов и Сергей Мардан обсуждают шпионский скандал в Роскосмосе

«За ним давно следили»: адвокат раскрыл некоторые подробности о задержании за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

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Тема: «За ним давно следили»: адвокат раскрыл некоторые подробности о задержании за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Сергей МАРДАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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