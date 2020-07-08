«За ним давно следили»: адвокат раскрыл некоторые подробности о задержании за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова
Валентин Алфимов и Сергей Мардан обсуждают шпионский скандал в Роскосмосе
«За ним давно следили»: адвокат раскрыл некоторые подробности о задержании за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.