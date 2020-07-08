2020-07-08T17:40:16+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности, МВД предложило изменить водительские права и ПТС, половина россиян в отпуск в этом году не пойдут

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности, МВД предложило изменить водительские права и ПТС, половина россиян в отпуск в этом году не пойдут

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