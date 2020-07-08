В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности, МВД предложило изменить водительские права и ПТС, половина россиян в отпуск в этом году не пойдут
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности, МВД предложило изменить водительские права и ПТС, половина россиян в отпуск в этом году не пойдут
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