Советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов арестован на 2 месяца, 40 % мигрантов потеряли работу из-за пандемии, в России сегодня отмечается День семьи, любви и верности
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов арестован на 2 месяца, 40 % мигрантов потеряли работу из-за пандемии, в России сегодня отмечается День семьи, любви и верности
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