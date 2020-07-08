2020-07-08T18:49:42+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Дела против журналистов - ограничение свободы слова или нормальная редакция государства на либеральные выпады?

Владимир Ворсобин с экспертами и слушателями обсуждает, почему так часто в последнее время задерживают журналистов и почему мигранты во время пандемии оказались сплоченнее россиян

Дела против журналистов - ограничение свободы слова или нормальная редакция государства на либеральные выпады?

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