Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии
Алексей Иванов и экономист Никита Кричевский обсуждают, что будет с рублем дальше, стоит ли брать ипотеку сейчас и как изменились доходы россиян
Никита Кричевский: Осенью рубль может дойти до 100-110 рублей за доллар
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