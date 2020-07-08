И Курилы не отдадим! В Госдуме предложили сажать на 10 лет за нарушение территориальной целостности
Сергей Мардан и Мария Баченина подводят информационные итоги дня
И Курилы не отдадим! В Госдуме предложили сажать на 10 лет за нарушение территориальной целостности
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.