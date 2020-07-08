2020-07-08T21:37:46+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

И Курилы не отдадим! В Госдуме предложили сажать на 10 лет за нарушение территориальной целостности

Сергей Мардан и Мария Баченина подводят информационные итоги дня

И Курилы не отдадим! В Госдуме предложили сажать на 10 лет за нарушение территориальной целостности

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 41.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Июля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний Мардан

Тема: Делом Серебренникова не ограничились. Теперь журналистку судят за «оправдание терроризма», а художницу - за «распространение порнографии»

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
3 Июля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: За языком не следят. Адвокат Ефремова заявил, что артист не виноват в смертельном ДТП, а псковской журналистке грозит 6 лет за оправдание терроризма

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
29 Июня 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Сергей Мардан: Серебренников обналичивал деньги в то время, когда не принято было спрашивать у великих отчет, куда они потратили несколько миллионов долларов

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
25 Июня 2020 19:33 - 20:02

Интересное

Тема: Элла Памфилова: Паспорт на избирательном участке отдавать не нужно. А вот маску придется приспустить, чтобы вас идентифицировали

В студии: Александр ГАМОВ, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Элла ПАМФИЛОВА
07:30
21:30
24 Июня 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Владимир Машков: Конституция 1993 года создавалась в то время, когда государство с большим трудом могло подумать о выполнении социальных обязательств

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Владимир МАШКОВ
07:30
21:30
23 Июня 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Вице-спикер Госдумы объяснила, почему голосование по поправкам в Конституцию не стали переносить на более поздний срок

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Ольга ТИМОФЕЕВА
07:30
21:30
22 Июня 2020 18:33 - 18:54

Интересное

Тема: «Машина зла иррациональна»: Павел Лунгин сравнил арест Кирилла Серебренникова с расстрелом перед Великой Отечественной воевавших в Испании летчиков

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Павел ЛУНГИН
07:30
21:30
19 Июня 2020 18:33 - 19:02

Интересное

Тема: Вероника Крашенинникова: Путин написал статью, потому что на Западе хотят назначить ответственных за Вторую Мировую войну

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Вероника КРАШЕНИННИКОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Британцев призвали похудеть к зиме перед второй волной коронавируса
Мурашко рассказал о последствиях коронавируса у россиян
Трамп угрожает сократить финансирование школ, где отказываются открываться из-за коронавируса
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: главный тренер "Спартака" Тедеско был удален
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Мурашко: Вакцинация от коронавируса будет добровольной
В России разрабатывают 17 перспективных вакцин от коронавируса
С точностью до 92 процентов: В ОАЭ начали использовать собак для выявления коронавируса
"Если пообещал, то уходи": На сайте Зеленского появилась петиция об отставке
Почему со "Спартаком" не сыграют лидеры "Локомотива" Баринов и Гилерме, объяснили в команде
Уже больше 3 миллионов зараженных: Помпео назвал США "мировым лидером" в борьбе с коронавирусом
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: братья Миранчуки начнут игру у "Локо" с первых минут
Матч Спартак - Локомотив 8 июля 2020: в стартовом составе у хозяев в атаке оказались Понсе и Ларссон
В Минздраве оценили вероятность заражения коронавирусом во время купания
Актеры театра и кино прочитают рассказы Чехова в прямом эфире "Одноклассников"
В России инфляция в июне замедлилась до 0,2 процентов
ВОЗ: В Африке от коронавируса умерло больше людей, чем во время вспышки Эболы
ГИБДД: В перспективе максимальная допустимая скорость на дорогах увеличится до 150 км/ч
Помпео призвал наказать Россию и Китай за вето в Совбезе ООН
В Подмосковье с 25 июля откроются кафе и рестораны
Болсонару принимает «лекарство Трампа» от коронавируса, хотя гидроксихлорохин признали неэффективным
В Москве повторно задержали издателя "Медиазоны" Петра Верзилова
В Нидерландах полиция обнаружила самодельную тюрьму с камерой пыток
В Росздравнадзоре не нашли связи между пожарами в больницах и неполадками в аппаратах ИВЛ
Минздрав одобрил третий препарат от Covid-19 - "Коронавир"