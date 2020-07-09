Жириновский пообещал не исключать Фургала из ЛДПР, Россия до 13 июля оценит готовность аэропортов к возобновлению международных перевозок, у арестованного советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова нет жалоб на условия содержания

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