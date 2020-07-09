Фургал будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента, Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений в Москве с 1 августа, актер Сергей Безруков признался, что он ипотечник
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Фургал будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента, Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений в Москве с 1 августа, актер Сергей Безруков признался, что он ипотечник
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