Георгий Бовт: Фургал был одним из кошельков ЛДПР. Плюс, надо взбодрить имидж оппозиционной партии. Поэтому Жириновский сейчас размахивает кулаками
Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают, подаст ли ЛДПР в полном составе в отставку, почему дело Фургала всплыло только сейчас, в чем вина журналиста Сафронова и мог ли Янукович спасти страну
Георгий Бовт: Фургал был одним из кошельков ЛДПР. Плюс, надо взбодрить имидж оппозиционной партии. Поэтому Жириновский сейчас размахивает кулаками
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