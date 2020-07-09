2020-07-09T21:51:44+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Фургал был одним из кошельков ЛДПР. Плюс, надо взбодрить имидж оппозиционной партии. Поэтому Жириновский сейчас размахивает кулаками

Иван Панкин и Георгий Бовт обсуждают, подаст ли ЛДПР в полном составе в отставку, почему дело Фургала всплыло только сейчас, в чем вина журналиста Сафронова и мог ли Янукович спасти страну

Георгий Бовт: Фургал был одним из кошельков ЛДПР. Плюс, надо взбодрить имидж оппозиционной партии. Поэтому Жириновский сейчас размахивает кулаками

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