2020-07-09T21:06:57+03:00
Эксклюзив
Александр ГАМОВИван ПАНКИН

Виктору Януковичу 70 лет. Виноват ли он в развале страны?

Был ли у него шанс остановить переворот? Какие главные ошибки он совершил? В эфире Радио «Комсомольская правда» об этом рассказывают украинские политики, журналисты и эксперты

Виктору Януковичу 70 лет. Виноват ли он в развале страны?

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В спецпроекте Ивана Панкина и Александра Гамова участвуют:

Николай Азаров — в прошлом министр финансов и премьер-министр Украины,

Анна Герман — в прошлом пресс-секретарь Виктора Януковича и депутат Верховной Рады Украины,

Дмитрий Гордон — украинский журналист,

Вячеслав Ковтун — украинский политолог,

Александр Охрименко — украинский политолог,

Кирилл Вышинский — украинский и российский журналист.

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