Виктору Януковичу 70 лет. Виноват ли он в развале страны?
Был ли у него шанс остановить переворот? Какие главные ошибки он совершил? В эфире Радио «Комсомольская правда» об этом рассказывают украинские политики, журналисты и эксперты
Виктору Януковичу 70 лет. Виноват ли он в развале страны?
В спецпроекте Ивана Панкина и Александра Гамова участвуют:
Николай Азаров — в прошлом министр финансов и премьер-министр Украины,
Анна Герман — в прошлом пресс-секретарь Виктора Януковича и депутат Верховной Рады Украины,
Дмитрий Гордон — украинский журналист,
Вячеслав Ковтун — украинский политолог,
Александр Охрименко — украинский политолог,
Кирилл Вышинский — украинский и российский журналист.