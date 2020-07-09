9 Июль 2020 2020-07-09T18:45:16+03:00

Эксперты объяснили, как сейчас можно максимально заработать на вкладах 00:00 00:00

В России вклады по-прежнему остаются одним из самых популярных инструментов вложения средств для населения. И это несмотря на снижение ставок, - отмечают эксперты. Аналитики выяснили, что для получения максимальной выгоды нужно обратить внимание на специальные предложения банков - т.н. промовклады. Ставки по ним выше, чем по базовым депозитам.

Например, в Почта Банке рассказали, что запустили промовклад «Удачный сезон» со ставкой 4,5 процента годовых. Открыть его можно до 31 августа. При этом посещать отделение банка не обязательно - все операции можно сделать дистанционно прямо из дома. Вклад от 100 тысяч рублей открывается на срок до полугода - 181 день. Процентная же ставка устанавливается на весь период размещения вклада, а проценты начисляются в конце срока его размещения. Стоит учесть, что пополнение и снятие денег возможно в первые 10 дней — после чего такая возможность будет не предусмотрена. Когда срок размещения подойдет к концу — промо вклад пролонгируется на первоначальный срок в рамках условий вклада «Капитальный». Положив деньги на вклад сейчас, через полгода вы не только сохраните накопления, но и получите неплохую прибавку.