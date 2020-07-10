2020-07-09T23:56:58+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

10 июля. День рождения ТАСС, преобразование ОГПУ в НКВД, финал Кубка Европы по футболу

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

10 июля. День рождения ТАСС, преобразование ОГПУ в НКВД, финал Кубка Европы по футболу

00:00
00:00

10 июля. В этот день в разные годы:

1040 год - согласно легенде, леди Годива проехала обнаженная по городу Ковентри, чтобы ее муж снизил налоги.

1925 год - было учреждено телеграфное агентство СССР - ТАСС.

1934 год - ОГПУ преобразовано в НКВД.

1960 год - финал Кубка Европы по футболу.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 7.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Июля 2020 6:46 - 7:02

Был бы повод

Тема: 6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
28 Июня 2020 10:03 - 11:02

Был бы повод

Тема: 22-28 июня. Начало войны 1812 года, возрождение современных Олимпийских игр, начало эпидемии холеры в Санкт-Петербурге, убийство эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В ВОЗ предупредили о риске второй волны коронавируса в России
На Сахалине нашли тело пропавшей девочки
Вторая волна коронавируса в Мексике: зарегистрировано рекордное число случаев заражения
В США начнется суд над россиянином Никулиным
Профессора американского университета обвинили в растрате в пользу Китая
В КНДР заявили о невозможности осуществить денуклеаризацию
Недалеко от Тегерана слышали взрывы
Россия может возобновить авиасообщение с 13 странами
У одного из лидеров Венесуэлы диагностировали коронавирус
Проблему дефицита лекарств для онкобольных решают в Минздраве
Временный президент Боливии сообщила, что заразилась коронавирусом
К побережью США приближается тропический шторм «Фэй»
За неделю у границ России были замечены 30 самолетов-разведчиков
Аналитики прогнозируют рост цен на нефть до $150
Шторм «Кристина» у побережья Мексики вскоре усилится до урагана
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал свою вину не признал
Зеленский, обещавший не пользоваться госдачей, переехал в загородную резиденцию
Макрон предложил восстановить прежний облик Нотр-Дама
В Москве за сутки умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В МИД назвали вбросом сообщения о том, что в сербских беспорядках есть "российский след"
Тоже берут дань: Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала доставили в изолятор на Петровке
Казанский "Рубин" сенсационно победил "Краснодар" 1:0 на своем поле в 27 туре чемпионата России
В США произошел масштабный сбой в работе TikTok
Ленни Кравиц решил отменить все российские концерты из-за коронавируса
Вице-премьер Чернышенко назвал условие возобновления международного авиасообщения в России
Врачи провели уникальную операцию по разделению сиамских близнецов, сросшихся черепами
Стала известна причина смерти мэра Сеула Пак Вон Суна: Следствие подозревает самоубийство