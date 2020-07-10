10 июля. День рождения ТАСС, преобразование ОГПУ в НКВД, финал Кубка Европы по футболу
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
10 июля. День рождения ТАСС, преобразование ОГПУ в НКВД, финал Кубка Европы по футболу
10 июля. В этот день в разные годы:
1040 год - согласно легенде, леди Годива проехала обнаженная по городу Ковентри, чтобы ее муж снизил налоги.
1925 год - было учреждено телеграфное агентство СССР - ТАСС.
1934 год - ОГПУ преобразовано в НКВД.
1960 год - финал Кубка Европы по футболу.
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