10 Июль 2020 2020-07-09T23:56:58+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

10 июля. День рождения ТАСС, преобразование ОГПУ в НКВД, финал Кубка Европы по футболу 00:00 00:00

10 июля. В этот день в разные годы:

1040 год - согласно легенде, леди Годива проехала обнаженная по городу Ковентри, чтобы ее муж снизил налоги.

1925 год - было учреждено телеграфное агентство СССР - ТАСС.

1934 год - ОГПУ преобразовано в НКВД.

1960 год - финал Кубка Европы по футболу.

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