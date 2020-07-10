Роспотребнадзор предлагает возобновить полеты в 13 стран. Это первый этап
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и журналистами КП, когда мы сможем полететь в отпуск за рубеж, насколько дорог отдых в Крыму и что сейчас происходит на месте наводнения в Рузе
Роспотребнадзор предлагает возобновить полеты в 13 стран. Это первый этап
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