Баррель нефти к 2025 году может подорожать до 150$, а минпросвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября с ограничениями
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Баррель нефти к 2025 году может подорожать до 150$, а минпросвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября с ограничениями
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