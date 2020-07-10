2020-07-10T18:30:21+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Хабаровске продолжаются аресты по делу Фургала, в «Синих ведерках» предложили поднять штрафы за проезд на «красный», в Петербурге над школой подняли радужный флаг

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Хабаровске продолжаются аресты по делу Фургала, в «Синих ведерках» предложили поднять штрафы за проезд на «красный», в Петербурге над школой подняли радужный флаг

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 28.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: В Хабаровске продолжаются аресты по делу Фургала, в «Синих ведерках» предложили поднять штрафы за проезд на «красный», в Петербурге над школой подняли радужный флаг

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:16 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Баррель нефти к 2025 году может подорожать до 150$, а минпросвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября с ограничениями

В студии: Михаил АНТОНОВ, Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В Хабаровске печатают листовки для поддержки Фургала, ВОЗ допускает возврат ограничений по коронавирусу в России, в России начали обсуждать деноминацию рубля

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
9 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Фургал будет отправлен в отставку в связи с утратой доверия президента, Собянин рассказал о новом этапе снятия ограничений в Москве с 1 августа, актер Сергей Безруков признался, что он ипотечник

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
9 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Жириновский пообещал не исключать Фургала из ЛДПР, Россия до 13 июля оценит готовность аэропортов к возобновлению международных перевозок, у арестованного советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова нет жалоб на условия содержания

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
9 Июля 2020 11:03 - 11:54

What's up, страна!

Тема: Фургал находился на учете МВД с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом, в Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за потопа, в российском правительстве изменилось отношение к безработице в стране

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов арестован на 2 месяца, 40 % мигрантов потеряли работу из-за пандемии, в России сегодня отмечается День семьи, любви и верности

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Минкомсвязи предлагает систему слежки за гражданами страны, Совфед предложил продавать квартиры с мебелью, эксперты предрекли рост тарифов на мобильную связь

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
8 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В Госдуму внесут три проекта о защите территориальной целостности, МВД предложило изменить водительские права и ПТС, половина россиян в отпуск в этом году не пойдут

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: В Кремле прокомментировали задержание советника главы «Роскосмоса», ребенка-инвалида на экзамене заставили снять слуховой аппарат, в США задумались о запрете китайской соцсети TikTok

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Задержанный советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов обвиняется в госизмене, в июне суды рассмотрели рекордное количество дел о банкротствах, названы самые высокооплачиваемые работы на «удаленке»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Июля 2020 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Советник главы «Роскосмоса» работал на одну из спецслужб НАТО, Великобритания ввела новые санкции по списку Магнитского, Дания дала разрешение на достройку «Северного потока-2»

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
7 Июля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: 45% россиян зарабатывают в месяц меньше 15 тысяч, отцу Сергию выписали штраф на 90 тысяч рублей за отрицание коронавируса, адвокат Ефремова заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности подзащитного

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
6 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Россиянам предложат скинуться на ремонт дорог, муж Ким Кардашьян Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США, Гидрометцентр назвал курорты с самым теплым морем в нашей стране

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
5 Июля 2020 13:03 - 14:02

What's up, страна!

Тема: ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19, в Белоруссии началась регистрация кандидатов в президенты, День независимости в США завершился беспорядками

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
5 Июля 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Первое полугодие 2020-го стало самым жарким в истории наблюдений, Турция отказалась признавать Крым российским, МИД просит вернуть деньги самостоятельно вернувшихся россиян

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
4 Июля 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Банки стали снижать ставки по вкладам, производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ, основатель Среднеуральского женского монастыря отказался его покинуть

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
4 Июля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Отели Черноморского побережья повысили цены из-за закрытых границ, ипотека в ближайшее время будет дешеветь, кинотеатры могут открыться не раньше 1 августа

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
За сутки в Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Трамп: У США будет самый крупный ледокол в мире
Попова назвала беспечными россиян на курортах
В Сербии протестующие бросают петарды в здание парламента
В России на коронавирус протестировали уже 13% населения
В игре Far Cry 6 сыграет звезда сериала "Во все тяжкие"
Сотрудники Amazon обязаны удалить приложение TikTok или потеряют доступ к своей почте
Бой Петр Ян - Жозе Альдо UFC 251 12 июля 2020: опубликовано видео дуэли взглядов
Анна Попова сообщила об успешном завершении доклинических испытаний вакцины от коронавируса
Церемония взвешивания UFC 251: Петр Ян и Жозе Альдо уложились в нормативы
Эрдоган сообщил, когда начнётся поклонение мусульман в Айя-Софии
Путин: Защищая свои интересы, мы не должны выглядеть как придурки
В ВОЗ призвали принимать гидроксихлорохин только под контролем врачей
ВОЗ зафиксировала рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на выставке «Всероссийский день поля – 2020» подвел итоги посевной кампании
В МИД России заявили, что иск Нидерландов в ЕСПЧ по по делу MH17 затруднит поиск истины
Россия ждёт от Украины официального заявления о позиции по Минским соглашениям
Тарифы на связь в России за год выросли на 4%
Росавиация разработала план возобновления международных перелётов
Действие просроченных водительских прав продлили до конца года
Голикова: Разработка российской вакцины от коронавируса идёт по графику
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению рейса МН17
В МИД России заявили, что Москву не уведомили об иске Нидерландов в ЕСПЧ по делу МН17
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
В Греции нашли дерево возрастом 20 миллионов лет
Сотрудники Московского метрополитена остановили на входе вооруженного человека
Россия 15 июля начнёт переговоры о возобновлении международных перелётов
Неизвестные сообщили о минировании высотки МИД России
Росстат назвал число погибших от коронавируса в России за май