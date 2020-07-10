В Хабаровске продолжаются аресты по делу Фургала, в «Синих ведерках» предложили поднять штрафы за проезд на «красный», в Петербурге над школой подняли радужный флаг
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Хабаровске продолжаются аресты по делу Фургала, в «Синих ведерках» предложили поднять штрафы за проезд на «красный», в Петербурге над школой подняли радужный флаг
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