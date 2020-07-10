2020-07-10T20:58:27+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

Мария Бутина: ЦРУ предлагало мне сотрудничество. Но я отказалась, потому что это предательство

Превед-развед! Писатель Владимир Торин обсуждает с экспертами, каким будет шпионаж будущего

Мария Бутина: ЦРУ предлагало мне сотрудничество. Но я отказалась, потому что это предательство

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