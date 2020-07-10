2020-07-10T22:00:14+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Как будут работать театры, концертные залы и кинотеатры после снятия ограничений

Режиссер Юрий Грымов выясняет это у главных людей в театральной и киноиндустрии

Как будут работать театры, концертные залы и кинотеатры после снятия ограничений

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