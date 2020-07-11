2020-07-11T19:48:09+03:00
What's up, страна!
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Несанкционированный митинг в Хабаровске: люди вышли за Фургала или против Москвы?

Валентин Алфимов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

Несанкционированный митинг в Хабаровске: люди вышли за Фургала или против Москвы?

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