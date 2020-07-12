2020-07-12T00:44:16+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

12 июля. Освящение Храма Василия Блаженного, день рождения Саратова, премьера кинофильма «Старик Хоттабыч»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

12 июля. Освящение Храма Василия Блаженного, день рождения Саратова, премьера кинофильма «Старик Хоттабыч»

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12 июля. В этот день в разные годы:

1561 год - освящение Покровского собора, который известен как Храм Василия Блаженного.

1590 год - основание города Саратова.

1957 год - премьера кинофильма «Старик Хоттабыч».

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Был бы повод

Тема: 6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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