12 июля. Освящение Храма Василия Блаженного, день рождения Саратова, премьера кинофильма «Старик Хоттабыч»
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
12 июля. Освящение Храма Василия Блаженного, день рождения Саратова, премьера кинофильма «Старик Хоттабыч»
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12 июля. В этот день в разные годы:
1561 год - освящение Покровского собора, который известен как Храм Василия Блаженного.
1590 год - основание города Саратова.
1957 год - премьера кинофильма «Старик Хоттабыч».
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