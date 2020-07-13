2020-07-13T15:53:06+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Без ветерка?.. Власти Москвы поддержали идею о снижении нештрафуемого порога скорости

Дмитрий Делинский и Алёна Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы

Без ветерка?.. Власти Москвы поддержали идею о снижении нештрафуемого порога скорости

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Главные темы:

- Без ветерка?.. Власти Москвы поддержали идею о снижении нештрафуемого порога скорости

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Перегрев двигателя - причины и следствия. Как быть, если машина закипела?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Финальный экземпляр Bentley Mulsanne - прощание с флагманской моделью популярной британской марки.

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Платформа, ставшая автомобильной архитектурой

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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