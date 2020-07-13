Без ветерка?.. Власти Москвы поддержали идею о снижении нештрафуемого порога скорости
Дмитрий Делинский и Алёна Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы
Без ветерка?.. Власти Москвы поддержали идею о снижении нештрафуемого порога скорости
Главные темы:
- Без ветерка?.. Власти Москвы поддержали идею о снижении нештрафуемого порога скорости
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Перегрев двигателя - причины и следствия. Как быть, если машина закипела?
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Финальный экземпляр Bentley Mulsanne - прощание с флагманской моделью популярной британской марки.
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Платформа, ставшая автомобильной архитектурой
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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