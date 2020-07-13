Эрдоган заявил, что мнение лидеров других стран не изменит решения о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, к чему приведет решение Турции, как справиться с раздражающими коллегами и можно ли считать раскрытой тайну перевала Дятлова
Эрдоган заявил, что мнение лидеров других стран не изменит решения о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть
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