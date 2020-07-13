2020-07-13T18:04:20+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Эрдоган заявил, что мнение лидеров других стран не изменит решения о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами, к чему приведет решение Турции, как справиться с раздражающими коллегами и можно ли считать раскрытой тайну перевала Дятлова

Эрдоган заявил, что мнение лидеров других стран не изменит решения о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть

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