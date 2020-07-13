Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о том, почему Фургала задержали лишь сейчас, Путин заявил о шансе властей решить жилищный вопрос, работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал о том, почему Фургала задержали лишь сейчас, Путин заявил о шансе властей решить жилищный вопрос, работающих пенсионеров ждет прибавка к пенсии
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