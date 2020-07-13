2020-07-13T19:56:53+03:00
[НЕ]фантастика
Владимир ТОРИНИгорь РЫБАКОВ

В Хабаровске начал формироваться майдан, но об этом пока никто не догадывается

Писатель Владимир Торин обсуждает вместе с политологами Игорем Минтусовым и Евгением Минченко, а также с визионером и миллиардером Игорем Рыбаковым, станет ли Фургал российским Джорджем Флойдом и запустится ли в России из-за него волна протестов

В Хабаровске начал формироваться майдан, но об этом пока никто не догадывается

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