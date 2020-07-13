2020-07-13T23:04:11+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: Ошибка системы не в Фургале. Ошибка в тех людях, которые его все эти 15 лет покрывали

Доктор экономических наук - про протесты в Хабаровском крае, деноминацию рубля, превращение Святой Софии в мечеть, борьбу с бедностью и падение доходов от экспорта нефти и газа

Михаил Делягин: Ошибка системы не в Фургале. Ошибка в тех людях, которые его все эти 15 лет покрывали

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