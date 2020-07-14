14 Июль 2020 2020-07-14T15:52:15+03:00

Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений? 00:00 00:00

Главные темы:

- Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Чем может обернуться езда по обочине дороги?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Что нового в дорожных законах - отмена лжеинвалидных ограничений, новые парковочные камеры в Москве, а также слухи про отмену нештрафуемого порога скорости

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Поездка для избранных. Двухместная Формула-1

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист