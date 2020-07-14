Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?
Алена Гринчевская и Дмитрий Делинский обсуждают с экспертами главные автомобильные темы
Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?
Главные темы:
- Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
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Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
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Гости: Федор Буцко, автожурналист
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Гости: Александр Пикуленко, автожурналист