2020-07-14T15:52:15+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

Алена Гринчевская и Дмитрий Делинский обсуждают с экспертами главные автомобильные темы

Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

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Главные темы:

- Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Чем может обернуться езда по обочине дороги?

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Что нового в дорожных законах - отмена лжеинвалидных ограничений, новые парковочные камеры в Москве, а также слухи про отмену нештрафуемого порога скорости

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Поездка для избранных. Двухместная Формула-1

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Мой автомобиль

Тема: Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
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