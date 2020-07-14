Эксперты объяснили, почему в деноминации нет смысла, с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в Россию, автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости людей
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Эксперты объяснили, почему в деноминации нет смысла, с 15 июля отменяется обязательная двухнедельная изоляция для прибывающих в Россию, автосалоны стали лидерами по восстановлению посещаемости людей
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