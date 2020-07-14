Журналисты записали видео в поддержку Ивана Сафронова, ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты, россияне наладили путешествия за границу через аэропорт Минска
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Журналисты записали видео в поддержку Ивана Сафронова, ЦИК Белоруссии отказался регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты, россияне наладили путешествия за границу через аэропорт Минска
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