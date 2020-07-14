В Кремле пока не торопятся делать выводы из ситуации в Хабаровске, отток населения из мегаполисов может продолжиться, Олимпийский комитет опубликовал итоги проверки РУСАДА
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Кремле пока не торопятся делать выводы из ситуации в Хабаровске, отток населения из мегаполисов может продолжиться, Олимпийский комитет опубликовал итоги проверки РУСАДА
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