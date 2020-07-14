2020-07-15T00:10:02+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Мегаполисы теряют людей. Из-за карантина население больших городов начало уменьшаться стремительнее, чем можно было предположить

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, как сделать комфортной жизнь не только в крупных городах и волну признаний в харрасменте, прокатившуюся по российским медиа

Мегаполисы теряют людей. Из-за карантина население больших городов начало уменьшаться стремительнее, чем можно было предположить

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6 Июля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний Мардан

Тема: Делом Серебренникова не ограничились. Теперь журналистку судят за «оправдание терроризма», а художницу - за «распространение порнографии»

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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