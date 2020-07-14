14 Июль 2020 2020-07-15T00:10:02+03:00

Мегаполисы теряют людей. Из-за карантина население больших городов начало уменьшаться стремительнее, чем можно было предположить 00:00 00:00

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