Мегаполисы теряют людей. Из-за карантина население больших городов начало уменьшаться стремительнее, чем можно было предположить
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают, как сделать комфортной жизнь не только в крупных городах и волну признаний в харрасменте, прокатившуюся по российским медиа
Мегаполисы теряют людей. Из-за карантина население больших городов начало уменьшаться стремительнее, чем можно было предположить
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