Олег Кашин: Все ждали: умрут советские люди и можно будет Ленина похоронить. Но нет - появляются новые советские люди
Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают секс-скандалы либеральной тусовки, антисемитские выступления уральского схимонаха Сергия (Романова), снесенный памятник героям Кавказской войны в Адлере
Олег Кашин: Все ждали: умрут советские люди и можно будет Ленина похоронить. Но нет - появляются новые советские люди
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