2020-07-14T22:59:38+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Все ждали: умрут советские люди и можно будет Ленина похоронить. Но нет - появляются новые советские люди

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают секс-скандалы либеральной тусовки, антисемитские выступления уральского схимонаха Сергия (Романова), снесенный памятник героям Кавказской войны в Адлере

Олег Кашин: Все ждали: умрут советские люди и можно будет Ленина похоронить. Но нет - появляются новые советские люди

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