15 июля. Сдача в плен Наполеона Бонапарта, введение карточек на мясо в СССР, открытие канала Москва-Волга
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
15 июля. Сдача в плен Наполеона Бонапарта, введение карточек на мясо в СССР, открытие канала Москва-Волга
15 июля. В этот день в разные годы:
1815 год - Наполеон Бонапарт сдается в плен.
1930 год - в Советском Союзе вводится карточная система на мясо.
1937 год - вступает в строй 120-километровый канал Москва - Волга.
1959 год - премьера фильма в США «Некоторые любят погорячее», в Советском Союзе фильм назывался «В джазе только девушки».
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!