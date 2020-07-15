15 Июль 2020 2020-07-15T00:55:35+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

15 июля. Сдача в плен Наполеона Бонапарта, введение карточек на мясо в СССР, открытие канала Москва-Волга 00:00 00:00

15 июля. В этот день в разные годы:

1815 год - Наполеон Бонапарт сдается в плен.

1930 год - в Советском Союзе вводится карточная система на мясо.

1937 год - вступает в строй 120-километровый канал Москва - Волга.

1959 год - премьера фильма в США «Некоторые любят погорячее», в Советском Союзе фильм назывался «В джазе только девушки».

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