2020-07-15T00:55:35+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

15 июля. Сдача в плен Наполеона Бонапарта, введение карточек на мясо в СССР, открытие канала Москва-Волга

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

15 июля. Сдача в плен Наполеона Бонапарта, введение карточек на мясо в СССР, открытие канала Москва-Волга

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15 июля. В этот день в разные годы:

1815 год - Наполеон Бонапарт сдается в плен.

1930 год - в Советском Союзе вводится карточная система на мясо.

1937 год - вступает в строй 120-километровый канал Москва - Волга.

1959 год - премьера фильма в США «Некоторые любят погорячее», в Советском Союзе фильм назывался «В джазе только девушки».

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Был бы повод

Тема: 6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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