2020-07-15T14:31:50+03:00
Мой автомобиль
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

«Китайцы наступают», утверждает «Автостат». Московские врачи нашли новую причину для отказа от личного транспорта

Валентин Алфимов обсуждает вместе с автоэкспертами главные темы дня

«Китайцы наступают», утверждает «Автостат». Московские врачи нашли новую причину для отказа от личного транспорта

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Главные темы:

- "Китайцы наступают", утверждает "Автостат". Московские врачи нашли новую причину для отказа от личного транспорта

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- "Буханка", "Таблетка", "Головастик" - легенды советского автопрома

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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Тема: Водителям начнут выдавать права нового образца. Можно ли будет обойтись без оформления международных водительских удостоверений?

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алена ГРИНЧЕВСКАЯ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
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