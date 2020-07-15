15 Июль 2020 2020-07-15T14:31:50+03:00

«Китайцы наступают», утверждает «Автостат». Московские врачи нашли новую причину для отказа от личного транспорта 00:00 00:00

Главные темы:

- "Китайцы наступают", утверждает "Автостат". Московские врачи нашли новую причину для отказа от личного транспорта

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- "Буханка", "Таблетка", "Головастик" - легенды советского автопрома

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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