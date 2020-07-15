«Китайцы наступают», утверждает «Автостат». Московские врачи нашли новую причину для отказа от личного транспорта
Валентин Алфимов обсуждает вместе с автоэкспертами главные темы дня
«Китайцы наступают», утверждает «Автостат». Московские врачи нашли новую причину для отказа от личного транспорта
Главные темы:
- "Китайцы наступают", утверждает "Автостат". Московские врачи нашли новую причину для отказа от личного транспорта
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- "Буханка", "Таблетка", "Головастик" - легенды советского автопрома
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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