Лобков извинился за харассмент, в Сбербанке служебная проверка. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слова «харассмент» в России не существовало?
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, почему в России пришла западная мода вспоминать грехи молодости и нужно ли штрафовать чиновников за грамматические ошибки
Лобков извинился за харассмент, в Сбербанке служебная проверка. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слова «харассмент» в России не существовало?
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