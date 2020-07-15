2020-07-15T15:34:52+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Лобков извинился за харассмент, в Сбербанке служебная проверка. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слова «харассмент» в России не существовало?

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, почему в России пришла западная мода вспоминать грехи молодости и нужно ли штрафовать чиновников за грамматические ошибки

Лобков извинился за харассмент, в Сбербанке служебная проверка. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слова «харассмент» в России не существовало?

00:00
00:00

Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 43.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 9:03 - 10:02

Взрослые люди

Тема: Лобков извинился за харассмент, в Сбербанке служебная проверка. Стоит ли сегодня припоминать грехи тех лет, когда слова «харассмент» в России не существовало?

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
07:30
21:30
13 Июля 2020 8:03 - 9:02

Интересное

Тема: «Сидеть за рулем и нажимать на клаксон - самое любимое занятие хабаровчан сейчас»: Жители Хабаровска устроили уже третье шествие в поддержку Фургала

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН
07:30
21:30
8 Июля 2020 8:03 - 9:02

Интересное

Тема: «За ним давно следили»: адвокат раскрыл некоторые подробности о задержании за госизмену советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Тутта ЛАРСЕН, Сергей МАРДАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Цены на нефть выросли на фоне решения ОПЕК+ увеличить добычу
Бразильские археологи нашли лапу динозавра возрастом 115 миллионов лет
В России выпустили в продажу препарат от коронавируса
Леонид Федун: "Предлагаю организовать хэштег "судите Спартак как Зенит"
Госдеп США может ввести санкции против российских трубопроводов в будущем
Кабмин предложил продлить сроки по программе tax free для иностранцев
Итог матча Спартак - Ахмат 15 июля 2020: москвичи выиграли 3:0, прервав серию из пяти матчей без побед
Белоруссия отменила карантин для туристов из России
Меган Маркл намекнула на реальную причину ухода из королевской семьи
Помпео отказался говорить на тему санкций против Анкары из-за смены статуса Святой Софии
Богатейший индиец обогнал Илона Маска в списке миллиардеров
ЦБ предупредил россиян о возможном росте цен в сфере услуг
Центробанк определил уровень сокращения экономики России