В Белоруссии во время протестов задержано как минимум 215 человек, в Сеченовском университете выписали первую группу тестировщиков вакцины от ковида, Ассоциация туроператоров назвала готовые к приему российских туристов страны
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Белоруссии во время протестов задержано как минимум 215 человек, в Сеченовском университете выписали первую группу тестировщиков вакцины от ковида, Ассоциация туроператоров назвала готовые к приему российских туристов страны
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