2020-07-15T17:07:31+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В харрасменте обвинены журналисты либеральных СМИ, которые против этого харрасмента протестовали больше всех, нашедшим в магазине просрочку предложили платить деньги, потомок африканских королей ищет в Москве работу дворника

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В харрасменте обвинены журналисты либеральных СМИ, которые против этого харрасмента протестовали больше всех, нашедшим в магазине просрочку предложили платить деньги, потомок африканских королей ищет в Москве работу дворника

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