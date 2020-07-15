Чтобы усмирить Хабаровск, его могут залить деньгами из Москвы, в Краснодаре сильнейший ливень затопил улицы и вызвал транспортный коллапс, Кокорин и Мамаев могут отсудить у государства миллионы долларов
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Чтобы усмирить Хабаровск, его могут залить деньгами из Москвы, в Краснодаре сильнейший ливень затопил улицы и вызвал транспортный коллапс, Кокорин и Мамаев могут отсудить у государства миллионы долларов
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