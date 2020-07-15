Изнасиловавшим задержанную девушку полицейским дали реальные сроки, в Кремле прокомментировали задержания в Белоруссии, недавно принятый закон о виноградарстве и виноделии принес магазинам проблемы
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Изнасиловавшим задержанную девушку полицейским дали реальные сроки, в Кремле прокомментировали задержания в Белоруссии, недавно принятый закон о виноградарстве и виноделии принес магазинам проблемы
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