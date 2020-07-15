2020-07-15T19:28:55+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИНЭдуард ГРИЩУК

Хабаровск: взгляд изнутри. Чего местные ждут от властей?

Владимир Ворсобин в хабаровской студии Радио «Комсомольская правда» обсуждает с региональными политиками, кто организовал протесты и кто возглавит регион дальше

Хабаровск: взгляд изнутри. Чего местные ждут от властей?

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