Хабаровск: взгляд изнутри. Чего местные ждут от властей?
Владимир Ворсобин в хабаровской студии Радио «Комсомольская правда» обсуждает с региональными политиками, кто организовал протесты и кто возглавит регион дальше
Хабаровск: взгляд изнутри. Чего местные ждут от властей?
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