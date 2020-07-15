2020-07-15T21:13:30+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Эрдоган устроил из Святой Софии мечеть. В ответ мы открываем с Турцией авиасообщение и отправляем туристов

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему мы так прогибаемся перед Турцией, чем закончится новый конфликт между Азербайджаном и Арменией и почему выборы в Белоруссии проходят так нервно

Эрдоган устроил из Святой Софии мечеть. В ответ мы открываем с Турцией авиасообщение и отправляем туристов

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6 Июля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний Мардан

Тема: Делом Серебренникова не ограничились. Теперь журналистку судят за «оправдание терроризма», а художницу - за «распространение порнографии»

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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