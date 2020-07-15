Эрдоган устроил из Святой Софии мечеть. В ответ мы открываем с Турцией авиасообщение и отправляем туристов
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, почему мы так прогибаемся перед Турцией, чем закончится новый конфликт между Азербайджаном и Арменией и почему выборы в Белоруссии проходят так нервно
Эрдоган устроил из Святой Софии мечеть. В ответ мы открываем с Турцией авиасообщение и отправляем туристов
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