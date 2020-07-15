Не стали дожидаться осени. Иран уже объявил о второй волне коронавируса, Израиль готовится вводить карантин, Украина думает
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, когда Россию снова закроют на карантин, примут ли поправки Мизулиной о геях и опеке и сколько стоит репутация российских компаний
Не стали дожидаться осени. Иран уже объявил о второй волне коронавируса, Израиль готовится вводить карантин, Украина думает
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.