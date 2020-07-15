Олег Кашин: В Беларуси голосование будет протестным. Вопрос - насколько все будет честно
Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают ситуацию в Минске, внесенный в Госдуму проект с санкциями на призывы по отчуждению территорий, законопроект о трехдневном голосовании и увольнение зампреда Арбитражного суда Москвы
Олег Кашин: В Беларуси голосование будет протестным. Вопрос - насколько все будет честно
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