2020-07-16T00:06:02+03:00
Отдельная тема с Олегом Кашиным
Эдвард ЧЕСНОКОВОлег КАШИН

Олег Кашин: В Беларуси голосование будет протестным. Вопрос - насколько все будет честно

Эдвард Чесноков и Олег Кашин обсуждают ситуацию в Минске, внесенный в Госдуму проект с санкциями на призывы по отчуждению территорий, законопроект о трехдневном голосовании и увольнение зампреда Арбитражного суда Москвы

Олег Кашин: В Беларуси голосование будет протестным. Вопрос - насколько все будет честно

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