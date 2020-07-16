16 июля. Партизанский парад в освобожденном Минске, смерть певца Петра Лещенко, последний концерт Владимира Высоцкого
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
16 июля. Партизанский парад в освобожденном Минске, смерть певца Петра Лещенко, последний концерт Владимира Высоцкого
16 июля. В этот день в разные годы:
1944 год - в освобожденном Минске проходит партизанский парад.
1954 год - в тюрьме умирает певец Петр Лещенко.
1980 год - последний концерт Владимира Высоцкого.
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