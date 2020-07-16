2020-07-16T01:50:36+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

16 июля. Партизанский парад в освобожденном Минске, смерть певца Петра Лещенко, последний концерт Владимира Высоцкого

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

16 июля. Партизанский парад в освобожденном Минске, смерть певца Петра Лещенко, последний концерт Владимира Высоцкого

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16 июля. В этот день в разные годы:

1944 год - в освобожденном Минске проходит партизанский парад.

1954 год - в тюрьме умирает певец Петр Лещенко.

1980 год - последний концерт Владимира Высоцкого.

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Был бы повод

Тема: 6 июля. Вооружение восстание левых эсеров, установление уголовной ответственности за распространение слухов, открытие Московского международного кинофестиваля

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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