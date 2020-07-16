Границу возраста молодежи в России планируется сдвинуть до 35 лет
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, кого сейчас можно считать взрослым человеком, выстроятся ли россияне в очередь за «арктическим гектаром» и что сегодня происходит в коридорах власти
Границу возраста молодежи в России планируется сдвинуть до 35 лет
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