2020-07-16T15:28:24+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Границу возраста молодежи в России планируется сдвинуть до 35 лет

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, кого сейчас можно считать взрослым человеком, выстроятся ли россияне в очередь за «арктическим гектаром» и что сегодня происходит в коридорах власти

Границу возраста молодежи в России планируется сдвинуть до 35 лет

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